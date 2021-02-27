أخبار عاجلة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي "الهلال" .. تعرف على السبب

Print
وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي "الهلال" .. تعرف على السبب وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي "الهلال" .. تعرف على السبب

وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن وفاة مدرب حراس المرمى ديس ماكالينان الذي عمل لفترة مع نادي الهلال، بشكل مأساوي حيث تم العثور عليه متوفى في منزله في دبلن عاصمة إيرلندا.

المدرب بدأ مسيرته التدريبية مع حراس المرمى في عام 2002 رفقة فريق نيويورك ريد بولز حيث استمر معهم مدة 9 سنوات قبل أن ينتقل للتدريب في نادي الهلال.

وقالت صحيفة "eltiempo" إن المدرب قد عانى بسبب اكتئاب شديد بعد مغادرته الهلال حيث نفت تصريحات له تحدث فيها عن أنه عانى بشدة حيث كان مثل الذي وقع متاهة شديدة الظلام.

يُذكر أن المدرب عمل أخيرًا كمدرب لحراس المرمى في منتخب كولومبيا وأنه تولى تدريب حراس مرمى نادي الهلال نحو 6 سنوات كانت نهايتها في عام 2017.

الهلال مدرب الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية