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"تضامن النواب" تطالب بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد وسبل تنظيم النسل

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"تضامن النواب" تطالب الحكومة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد وسبل تنظيم النسل "تضامن النواب" تطالب بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد وسبل تنظيم النسل

مصراوي Masrawy

08:42 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

طالبت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ببيان توضيحي بشأن آلية توزيع وسائل تنظيم الأسرة؛ لا سيما في ضوء الميزانية الجديدة التي تقدر بـ634 مليونًا و401 ألف جنيه؛ خصوصًا أنها ترى وجود عجز في هذه الوسائل داخل الوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة بيان أداء قطاع الصحة عن الفترة الماضية (2018- 2020)، والذي تم إلقائه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

ودعت اللجنة إلى الكشف عن أماكن توزيعها، وما الفجوة بين الطلب والعرض، فضلًا عن إيضاح الاحتياج الكلي من لبن الأطفال وعدد الأطفال المستفيدين، وهل تتم تغطية كل المواليد أم لا.

وأكد القصبي، رئيس اللجنة أن استهداف خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام بحلول العام المقبل 2022، سيكون بمثابة إنجاز كبير إذا صح، لما له دور في الحد من الزيادة السكانية.

وطالب القصبي الحكومة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد والسبل الحديثة والوسائل الجديدة لتنظيم النسل، متسائلًا أين يتم توزيع تلك الوسائل وكيفية توصيلها واختيار المناطق المستهدفة؟ وما أحدث هذه الوسائل؟

وفي قطاع الكهرباء، طالبت اللجنة ببيان عن الجهود الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، فضلًا عن المحافظات والمناطق المستفيدة من تحسين جودة الخدمة الكهربائية.

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