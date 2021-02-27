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"الإداري" توقف دعوي إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس جزائيٱ لمدة شهر

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"الإداري" توقف دعوي إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس جزائيٱ لمدة شهر "الإداري" توقف دعوي إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس جزائيٱ لمدة شهر

مصراوي Masrawy

08:55 م السبت 27 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت بوقف نظر دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة بميدان رمسيس جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.

وأكدت الدعوى ، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس ، ويعني هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد ، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.

وأضافت ، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفاً لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

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