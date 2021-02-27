"الداخلية العرب" يؤيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الذي زُوّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

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عبّر عن تقديره البالغ للدور البنّاء الذي تقوم به السعودية في تحقيق الأمن والسلم

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، الذي خلا من أي معطيات أو أدلة.

وأشادت الأمانة بما تضمنه بيان الوزارة من حقائق، تثبت دون أدنى شك دور السعودية المشهود، وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء في السعودية، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحيادية.

وعبَّرت عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به السعودية في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة، وتعزيز حقوق الإنسان. مشيدة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تحقيق التنمية والازدهار في السعودية، ودعم الأمن والسلم الدوليَّين.

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب