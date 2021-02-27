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عدم قبول دعوى علاء عبدالفتاح بحمل لاب توب وموبايل بمحبسه

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عدم قبول دعوى علاء عبدالفتاح بحمل لاب توب وموبايل بمحبسه عدم قبول دعوى علاء عبدالفتاح بحمل لاب توب وموبايل بمحبسه

مصراوي Masrawy

08:02 م السبت 27 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كومبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.

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