السلطات الأمريكية تواصل القبض على متورطين في أحداث شغب الكابيتول

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ)

قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، إن ممثلي الادعاء الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول التي شهدها يناير.

وجاء هذا الإعلان خلال إيجاز صحفي من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية بشأن تهديد الإرهاب المحلي، حيث قال المسؤولون إن أعمال العنف التي يرتكبها الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" اليوم السبت .

وذكر جون كارلين، نائب المدعي العام: "كانت الإحاطة الأولى التي تلقيتها في وظيفتي الجديدة تتعلق بالجهود المبذولة لتقديم مرتكبي هجوم السادس من يناير إلى العدالة".

وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 280 من بين أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي في أعمال شغب عنيفة.

وأشار مسؤول بارز في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين محليين للإرهاب هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية وكذلك الهجمات ضد الحكومة.