أخبار عاجلة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نادي القضاة يوجّه إنذارًا على يد محضر لإصلاح أو إزالة "كرانيش" حائط نقابة الصحفيين

Print
نادي القضاة يوجّه إنذارًا على يد محضر لإصلاح أو إزالة "كرانيش" حائط نقابة الصحفيين نادي القضاة يوجّه إنذارًا على يد محضر لإصلاح أو إزالة "كرانيش" حائط نقابة الصحفيين

مصراوي Masrawy

08:09 م السبت 27 فبراير 2021

(أ ش أ):

وجّه نادي القضاة إنذارًا على يد محضر إلى نقابة الصحفيين، اليوم السبت، للتنبيه بسرعة إصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين التي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادي.

وطالب النادي في الإنذار الذي وجهه اليوم، بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه أثناء توجه أحد القضاة لصلاة العصر يوم 17 ديسمبر الماضي فوجيء بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحفيين من جهة المسجد، وكادت أن تودي بحياته.

وأشار النادي إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة وكادت أن تودي بحياة بعض الأعضاء، واتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادي، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء سواء بإصلاح الكرانيش أو إزالتها كليًا بدلًا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادي، مايعرض حياة أعضاء النادي والعاملين فيه للخطر المستمر.

وأكد النادي في إنذاره حرصه على الروابط التاريخية الوطيدة مع نقابة الصحفيين والاكتفاء بتوجيه مدير النقابة الإداري ووكيلها الاعتذار للقاضي الذي تعرض لهذه الواقعة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط النقابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية