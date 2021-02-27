نادي القضاة يوجّه إنذارًا على يد محضر لإصلاح أو إزالة "كرانيش" حائط نقابة الصحفيين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(أ ش أ):

وجّه نادي القضاة إنذارًا على يد محضر إلى نقابة الصحفيين، اليوم السبت، للتنبيه بسرعة إصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين التي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة مصر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادي.

وطالب النادي في الإنذار الذي وجهه اليوم، بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه أثناء توجه أحد القضاة لصلاة العصر يوم 17 ديسمبر الماضي فوجيء بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحفيين من جهة المسجد، وكادت أن تودي بحياته.

وأشار النادي إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة وكادت أن تودي بحياة بعض الأعضاء، واتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادي، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء سواء بإصلاح الكرانيش أو إزالتها كليًا بدلًا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادي، مايعرض حياة أعضاء النادي والعاملين فيه للخطر المستمر.

وأكد النادي في إنذاره حرصه على الروابط التاريخية الوطيدة مع نقابة الصحفيين والاكتفاء بتوجيه مدير النقابة الإداري ووكيلها الاعتذار للقاضي الذي تعرض لهذه الواقعة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإصلاح أو إزالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط النقابة.