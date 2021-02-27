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إصابة نصف نزلاء سجن بلجيكي بكورونا

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إصابة نصف نزلاء سجن بلجيكي بكورونا إصابة نصف نزلاء سجن بلجيكي بكورونا

مصراوي Masrawy

07:32 م السبت 27 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

أصيب نصف نزلاء سجن "نامور" البلجيكي بفيروس كورونا المستجد، مما دفع السلطات إلى عزل السجن عن محيطه الخارجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" اليوم السبت.

وذكرت بيلجا إن إدارة السجن أشارت إلى أن نتائج اختبار 61 من أصل 132 سجينا جاءت إيجابية. وأوضحت أن حوالي نصف العاملين بالسجن البالغ عددهم 57 شخصًا أصيبوا أيضًا.

ويعني عزل السجن أنه سيتم تعليق جميع الزيارات إلى السجن وأغلاق الفناء ومنطقة الاستحمام المشتركة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم ادارة السجن قوله إنه "سيتم تقييم التدابير المتخذة على أساس منتظم، لكن الوضع خطير للغاية".

وأضاف المتحدث أن أحد السجناء يعالج في المستشفى.

وخضع السجناء للاختبار بعد اكتشاف حالة إيجابية في وقت سابق من هذا الشهر.

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