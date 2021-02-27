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الجامعة العربية عن تقرير مقتل خاشقجي: الاستخبارات الأمريكية ليست جهة حكم دولية

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الجامعة العربية عن تقرير مقتل خاشقجي: الاستخبارات الأمريكية ليست جهة حكم دولية الجامعة العربية عن تقرير مقتل خاشقجي: الاستخبارات الأمريكية ليست جهة حكم دولية

مصراوي Masrawy

07:31 م السبت 27 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها موقف المملكة العربية ، الرافض للتقرير الأمريكي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، اليوم السبت إن "السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي"، مُعربا عن "تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضاً لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول القضية".

وقال إن "الاستخبارات الأمريكية ليست جهة حُكم أو قرار دولية، وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها".

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