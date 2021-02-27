التعاون يواصل صحوته ويتغلب على الاتفاق بثلاثية نظيفة

★ ★ ★ ★ ★

واصل فريق التعاون صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا، وهذه المرة على حساب مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة صعد التعاون إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بدلاً من الاتفاق الذي تراجع للمركز السادس برصيد 30 نقطة.

باغت الضيوف أصحاب الضيافة بتسجيلهم الهدف الأول عند الدقيقة الـ26 حينما مرر تاوامبا كرة بينية، سمحت للاعب سميحان النابت بالانفراد قبل أن يهيئ الكرة داخل منطقة الجزاء أمام البارغواياني كاكو الذي تابعها مباشرة في الشباك على يمين الحارس محمد الحايطي معلنًا أول أهداف اللقاء.

رد الاتفاق كان سلبيًّا للاعب هزاع الهزاع الذي تسرع في تسديدة من خارج الخشبات الثلاث (30).

التعاون استهل الشوط الثاني ببداية قوية؛ إذ لم يمهل أصحاب الضيافة سوى 10 ثوانٍ بعد انطلاقة الشوط لمضاعفة الغلة، وتسجيل الهدف الثاني حينما نفّذ لاعبوه جملة فنية، وصلت خلالها الكرة إلى البديل عبد الله الجوعي الذي بدوره عكس كرة مثالية أمام المرمى لزميله سميحان النابت الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك وسط دهشة لاعبي الاتفاق.

وحرمت العارضة أصحاب الضيافة من تقليص النتيجة حينما نفّذ البرازيلي دي سوزا ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، ارتطمت فيها الكرة بقدم أحد المدافعين قبل أن تصطدم بالعارضة عند الدقيقة الـ(75).

وأطلق المهاجم الكاميروني تاوامبا رصاصة الهدف الثالث في شباك الاتفاق بتسجيله مستغلاً خطأ فادحًا من الدفاع، وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

التعاون الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين