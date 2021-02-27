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"هيئة تطوير مكة" تُنفذ 14 مشروعًا تنمويًا وتطويريًا في المشاعر المقدسة

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بتوجيه الأمير خالد الفيصل ونائبه

بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان؛ نفذت هيئة تطوير المنطقة 14 مشروعًا تنمويًا وتطويريًا في ‎مكة المكرمة و ‎المشاعر المقدسة.

ومن هذه المشاريع: "النقل العام، ومركز الضبط الأمني بالشميسي، والدائري الثاني والثالث، وطرق المشاعر".

وتتضمن المشروعات تنفيذ المرحلة الأولى من النقل العام، وتتكون من: "12 مسارًا منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كم و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كم و103 محطات، كما يبلغ إجمالي عدد الحافلات 400 حافلة.

وتحتوي مرافق مشروع النقل العام؛ على 4 محطات مركزية، و7 جسور، و11 تقاطعًا ذكيًا، و455 محطة توقف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف م2، منها 116 ألف م2 مخصصة لمرافق تشغيل الحافلات.

ويهدف مشروع النقل العام للحافلات لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن نمو أعدد السكان وضيوف الرحمن، ودعم التنمية الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى الحرم المكي والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية، والحد من التلوث وحماية البيئة، وتطوير نظام النقل.

كما ‏يهدف تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي لتحسين المشهد البصري لنقاط الفرز والتيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وتقليص فترة انتظار المركبات خلال أوقات الذروة، وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز، ويحوي المشروع مرافق الخدمية للجهات الحكومية.

ويتضمن مشروع تطوير الدائري الثاني والثالث بالعاصمة المقدسة تنفيذ؛ تقاطع البيبان، وتقاطع (المسخوطة - العزيزية)، واستكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث (من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان)، ومشروع تقاطع (الخنساء)، ومشروع تقاطع (التنعيم).

ويشمل تطوير مشاريع ‎المشاعر المقدسة تنفيذ؛ مبنيين إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر المقدسة في كل من محطتي (عرفات 3، مزدلفة 3)، وجسور للمشاة، و4 منحدرات لربط الجسور مع المخيمات، وعدد من الطرق الفرعية وربطها بالطرق الرئيسية في المشاعر، و3 منحدرات للمشاة بمشعر منى.

وتتضمن مشاريع ‎المشاعر المقدسة؛ إنشاء معابر سفلية للمشاة، وتوريد وتركيب عدد 8 طاحنات بالمجزرة الحديثة، واستكمال أعمال محطة معالجة مخلفات الذبح بمسالخ المعيصم، وتنفيذ أعمال الحماية من أخطار تساقط الصخور من جبال المشاعر المقدسة.

هيئة تطوير مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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