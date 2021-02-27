هيئة أمريكية : نسعى لترخيص لقاح "جونسون آند جونسون"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ)

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستعمل سريعا على إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح (جونسون آند جونسون) ذي الجرعة الواحدة المضاد لكوفيد-19.

ويأتي بيان إدارة الغذاء والدواء بعد اجتماع نتيجته إيجابية للجنة الاستشارية بشأن لقاح كوفيد-19.

وقالت شركة (جونسون آند جونسون) إن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت بالإجماع لصالح التوصية بترخيص استخدام لقاح كوفيد-19 ذي الجرعة الواحدة، الذي طورته شركات الأدوية "يانسن" التابعة لجونسون آند جونسون للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

واستند التصويت إلى مجموع الأدلة العلمية التي قدمتها الشركة، بما في ذلك بيانات الفعالية والسلامة من تجربة المرحلة الثالثة.

وقالت الشركة إنها مستعدة لتوفير لقاحها فورا عند الحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ وتتوقع تقديم ما يكفي من اللقاح بحلول نهاية مارس للتمكين من التطعيم الكامل لأكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لتقديم 100 مليون لقاح إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2021.