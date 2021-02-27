إسرائيل تستخدم مسيرات لتعقب تسرب نفطي آخر محتمل تجاه شواطئها

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مصراوي Masrawy

غزة - (أ ش أ):

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب بيني جانتس اليوم السبت على استخدام طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الإسرائيلية لتعقب تسرب نفطي يحتمل أن يكون متجهًا نحو شواطئ إسرائيل.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن وزارة حماية البيئة قدمت هذا الطلب فيما بدأت الطائرات مهمتها بعد ظهر اليوم.

وتشير لقطات أقمار صناعية تم الحصول عليها أمس إلى بقعة نفطية جديدة محتملة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تصل إلى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد رصدت السبت الماضي بقعة نفطية لوثت خطها الساحلي، وبدأت تحقيقات لتحديد سبب تسرب النفط الذي هدد الشاطئ والحياة البرية كما أفادت تقارير بأن العديد من المتطوعين والأفراد الذين ساعدوا في التنظيف تم نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاق أبخرة.

وحثت هيئة الطبيعة والحدائق في إسرائيل، الناس على الابتعاد عن الشاطئ بينما أفادت السلطات بأنه لم يتم بعد تحديد سبب وتوقيت التسرب، لكن يُعتقد أن الطقس العاصف في وقت سابق دفع الملوثات إلى الشاطئ.