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بيان عاجل في البرلمان بشأن سقوط "سيستم" امتحانات أولى ثانوي

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بيان عاجل في البرلمان بشأن سقوط "سيستم" امتحانات أولى ثانوي بيان عاجل في البرلمان بشأن سقوط "سيستم" امتحانات أولى ثانوي

مصراوي Masrawy

06:41 م السبت 27 فبراير 2021

(مصراوي):

وجّه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا لوزير التربية والتعليم بشأن ما شهده اليوم الأول من امتحانات الصف الأول الثانوي من سقوط "سيستم" الامتحانات في عدد من المدارس.

وأشار النائب في البيان العاجل، إلى أن العديد من المدارس شهدت سقوط السيستم وهو الأمر الذي تسبب في أزمة لعدد كبير من الطلاب وأنزعاج أولياء الأمور.

وقال حسين في بيان له اليوم السبت: "رغم القرارات السريعة لبعض المدارس بمد فترة الامتحان لتعويض الوقت الضائع أثناء سقوط السيستم، إلا أن ما حدث يمثل جرس إنذار يجب أن تنتبه إليه الوزارة لمنع تكراراه مستقبلًا".

وتابع النائب: "نحن مقبلون بعد فترة ليست بعيدة على امتحانات الثانوية العامة والجميع يعلم ما تسببه هذه الامتحانات من إزعاج كبير للأسرة المصرية، ووزارة التربية والتعليم سبق وأعلنت أن هذه الامتحانات ستجرى أيضًا إلكترونيًا".

وأشار إلى أن وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات سبق وتحدثا عن الاستعداد الكامل للامتحانات لتجاوز السلبيات، إلا أنه مع أول اختبار سقط السيستم.

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