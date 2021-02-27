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الهلال يتوج بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة.. بدون خسارة

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في مباراة امتدت إلى خمسة أشواط أمام الأهلي

الهلال يتوج بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة.. بدون خسارة

توج الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز والميداليات الذهبية بعد فوزه على منافسه الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على صالة وزارة الرياضة بجدة وبإنجاز فريد بدون أي خسارة، وذلك بحضور الدكتور خالد الزغيبي الرئيس لأربع سنوات قادمة 2021 - 2024
وحقق الأهلي المركز الثاني والميداليات الفضية، والاتحاد المركز الثالث والميداليات البرونزية .

الهلال يتوج بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة.. بدون خسارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية