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أوكرانيا تتهم انفصاليين موالين لروسيا باستخدام أسلحة محظورة

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أوكرانيا تتهم انفصاليين موالين لروسيا باستخدام أسلحة محظورة أوكرانيا تتهم انفصاليين موالين لروسيا باستخدام أسلحة محظورة

مصراوي Masrawy

06:06 م السبت 27 فبراير 2021

كييف - (د ب أ)

اتهم الجيش الأوكراني، قوات موالية لروسيا بمهاجمة موقع أوكرانية باستخدام أسلحة ثقيلة محظورة بموجب اتفاق مينسك للسلام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن الجيش الأوكراني أن القوات نفذت 14 هجوما خلال الساعات الـ 24 الماضية باستخدام قذائف هاون عيار 120 مليمترا و82 مليمترا ومدافع آلية فيما أصيب 11 جنديا بجروح.

وبشكل منفصل، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" اليوم السبت أن أوكرانيا قصفت إقليم دونيتسك تسع مرات خلال اليوم الماضي.

وتخطط أوكرانيا لمناقشة التصعيد الأخير للاشتباكات في شرق البلاد والعرقلة المزعومة للمساعدات الإنسانية من قبل القوات الانفصالية في اجتماع 3 مارس لمجموعة الاتصال الثلاثية والتي تضم ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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