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إحباط تهريب طوابع مخدرة في مطار القاهرة

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إحباط تهريب طوابع مخدرة في مطار القاهرة إحباط تهريب طوابع مخدرة في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

05:55 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة، التي وصلت داخل كتاب عن طريق الشحن الجوي قادمة من أمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري برئاسه أحمد جويلي، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات، بالاشتباه في مشمول أحد الطرود البريدية الواردة من أمريكا، تم تكليف محمد عبدالعال رئيس قسم التعريفة وطارق الدسوقي مدير إدارة الحركة بمعاينة وفحص الطرد، وتبين وجود كتاب بداخلة 425 طابع يشتبه أن تكون من الطوابع المخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي أفادت بأنها طوابع مخدرة.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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