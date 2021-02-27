أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أطباء الأوعية الدموية بـ"تخصصي الطائف" يوقفون تدهور حالة مريض خمسيني

Print
حالة نادرة لتوسع الشريان المأبضي

أطباء الأوعية الدموية بـ

استأصل أطباء جراحة الأوعية الدموية بقسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، جزءًا من الشريان المأبضي لرجل يبلغ من العمر 56 عامًا لينقذوا الرجل بعد توفيق الله -عزل وجل- من حدوث تمزق بالشريان.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ المريض وهو يعاني من آلام وتورم في الركبة والساق اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات السريرية من قِبَل الأطباء وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للركبة والساق اليمنى؛ تَبَيّن وجود تَوَسّع كبير الحجم في الشريان المأبضي (الشريان خلف الركبة) يبلغ حجمه حوالى ٨×٦سم.

وقرر الأطباء سرعة إجراء عملية استئصال للجزء المتوسع من الشريان، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتُعد هذه الحالة من الحالات الطبية النادرة التي قد تُسبب بترًا في الساق، كما أنها قد تهدد حياة المريض في حال تمزق التوسع الشرياني.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي تكون من أطباء جراحة الأوعية الدكتور عبدالله عريجة استشاري الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور أسامة الزعبي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور طارق حمادة أخصائي جراحة الأوعية والدكتور عبدالعزيز عبدالعال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية