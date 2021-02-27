أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين.. "الباطن" يبتعد عن الخطر بثلاثية "الوحدة"

Print
"فابيو" ينافس " قوميز" على صدارة الهدافين

في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين..

ابتعد الباطن عن الخطر بعد أن تغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بثلاثة أهداف دون رد سجلها عبدالمجيد عبيد في الدقيقة 37 والمحترف فابيو إبرو هدفين في الدقائق 58 و84 (بلغ الهدف 14 في الدوري).

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 27 متساوياً مع فريق الوحدة الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين..

في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

شبكة عيون الإخبارية