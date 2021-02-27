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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة، تتمثل في اكتمال بدر القمر، عقب غروب الشمس.

وقال تادرس لـ"مصراوي"، إن القمر يبدو بدرًا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 25 وحتى 28 فبراير، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل دون أجهزة، ويكون وقت البدر الكامل اليوم 27 فبراير عقب غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6%.

وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام، كما يعرف أيضا بقمر الجوع لأن الصقيع يجعل الصيد صعبا بالنسبة للصيادين.

وأوضح تادرس، أن الظاهرة ليس لها أية أضرار مطلقًا على الإنسان أو النشاط اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمون برصد السماء لمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها.

ويشهد شهر فبراير الجاري 8 ظواهر فلكية بدأ أولها يوم 6 الجاري، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل، على أن تختتم هذه الظواهر غدا الأحد 28 فبراير، بحيث يكون كوكب عطارد في أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

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