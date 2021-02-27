إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بمكة

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3 منها وُصفت بالخطيرة

أصيب 6 أشخاص في حادث مروري وقع ظهر اليوم السبت، بمكة المكرمة، وُصفت 3 إصابات بالخطيرة نتيجة تصادم بين باص ومركبة صغيرة.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم باص مع سيارة صغيرة في بطحاء قريش بجوار ديوان المظالم وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 6 إصابات؛ 3 إصابات خطيرة و3 إصابات متوسطة الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.