أطباء الأوعية الدموية بـ"تخصصي الطائف" يوقفون تدهور حالة مريض خمسيني

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حالة نادرة لتوسع الشريان المأبضي

استأصل أطباء جراحة الأوعية الدموية بقسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، جزءًا من الشريان المأبضي لرجل يبلغ من العمر 56 عامًا لينقذوا الرجل بعد توفيق الله -عزل وجل- من حدوث تمزق بالشريان.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ المريض وهو يعاني من آلام وتورم في الركبة والساق اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات السريرية من قِبَل الأطباء وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للركبة والساق اليمنى؛ تَبَيّن وجود تَوَسّع كبير الحجم في الشريان المأبضي (الشريان خلف الركبة) يبلغ حجمه حوالى ٨×٦سم.

وقرر الأطباء سرعة إجراء عملية استئصال للجزء المتوسع من الشريان، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتُعد هذه الحالة من الحالات الطبية النادرة التي قد تُسبب بترًا في الساق، كما أنها قد تهدد حياة المريض في حال تمزق التوسع الشرياني.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي تكون من أطباء جراحة الأوعية الدكتور عبدالله عريجة استشاري الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والدكتور أسامة الزعبي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور طارق حمادة أخصائي جراحة الأوعية والدكتور عبدالعزيز عبدالعال.