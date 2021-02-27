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تغريم "فيسبوك" 650 مليون دولار في أمريكا بسبب تسوية بشأن الخصوصية

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تغريم "فيسبوك" 650 مليون دولار في أمريكا بسبب تسوية بشأن الخصوصية تغريم "فيسبوك" 650 مليون دولار في أمريكا بسبب تسوية بشأن الخصوصية

مصراوي Masrawy

05:36 م السبت 27 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
حكم قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بفرض غرامة مالية على شركة "فيسبوك" قدرها 650 مليون دولار في قضية تسوية تم رفعها عام 2015 بسبب استخدامها خاصية التعرف على الوجه ووسم الأشخاص في الصور.
وكتب القاضي الأمريكي جيمس دوناتو في صيغة الحكم -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم السبت- أن "نتيجة التسوية تاريخية.. وسيحصل كل شخص مهتم بالتعويض في هذا الشأن على 345 دولارا على الأقل".
وأضاف دوناتو أنه بشكل عام تعتبر التسوية فوزا ضخما للمستهلكين في قضية الخصوصية على الإنترنت المثيرة للجدل والمتنازع عليها بشدة منذ سنوات.
وتمحورت القضية حول خاصية "اقتراح وسم الأشخاص في الصور" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والذي يتعرف على وجوه الناس في الصور التي يتم رفعها على الموقع واقتراح وسمهم في الصورة بحساباتهم الرسمية على الموقع.
ونصت الدعوى المرفوعة ضد "فيسبوك" أن الشركة الأمريكية تستخدم وتخزن مسحات رقمية لوجوه المستخدمين دون إخطارهم أو طلب موافقتهم، وهو ما ينتهك قوانين الخصوصية الأمريكية.

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