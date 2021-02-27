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إيطاليا تعتزم فرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة كورونا

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إيطاليا تعتزم فرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة كورونا إيطاليا تعتزم فرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

05:21 م السبت 27 فبراير 2021

روما - (د ب أ)

تعتزم إيطاليا فرض تدابير أكثر صرامة مجددًا في معظم مناطق البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين، بينما سيعود الوضع لطبيعته إلى حد ما في جزيرة سردينيا، حسبما أفادت وزارة الصحة اليوم السبت.

وفي إقليمى موليزي وباسيليكاتا الجنوبيين ، سيتم فرض إغلاق كامل، في حين أنه بالاتجاه شمالا حيث إقليم ماركي وكذلك في إقليمى لومباردي وبيدمونت بأقصى شمال البلاد ستكون هناك قواعد مشددة إلى حد ما ، وفقا لتوجيه موقع من قبل وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا.

وفي الوقت نفسه، شهدت سردينيا انخفاضا مستمرا في أعداد الإصابة، مما يعني أن الجزيرة يمكنها رفع القيود التي تفرضها الوطنية واتخاذ قرار بشأن القواعد المحلية بدلا من ذلك.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تندرج فيها منطقة ما في هذه الفئة ، بمعدل حدوث أقل من 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة لثلاثة أسابيع متتالية.

وفي الوقت نفسه، يتم العمل على مرسوم جديد بشأن من جانب الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة ماريو دراجي، ويتوقع دخوله حيز التنفيذ في السادس من مارس لمدة شهر.

وألمح وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني إلى افتتاح محتمل لدور السينما والمسارح اعتبارًا من 27 مارس، مع تقديم مجموعة جديدة من المقترحات إلى وزارة الصحة.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع معدل الإصابة في جميع أنحاء البلاد إلى 145 حالة لكل 100 ألف شخص بين 15 و21 فبراير.

وبشكل عام، سجلت السلطات في إيطاليا أكثر من 88ر2 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 97 ألف حالة وفاة ذات صلة.

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