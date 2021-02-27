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التعاون الإسلامي تؤيد بيان الخارجية حول "مقتل خاشقجي"

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التعاون الإسلامي تؤيد بيان الخارجية السعودية حول "مقتل خاشقجي" التعاون الإسلامي تؤيد بيان الخارجية حول "مقتل خاشقجي"

مصراوي Masrawy

05:06 م السبت 27 فبراير 2021

الرياض - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وشدد الأمين العام للمنظمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، على رفض المنظمة القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة، مؤكدا رفضه المساس والإساءة لقيادة المملكة واستقلال قضائها.

وأعرب عن التأييد لجميع الإجراءات القضائية، التي تم اتخاذها ضد مرتكبي الجريمة، الذين تم تقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم الأحكام القضائية النهائية.

وأشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تجاه حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية.

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