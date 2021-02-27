أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

وزير الطاقة اللبناني يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء

Print
وزير الطاقة اللبناني يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء وزير الطاقة اللبناني يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء

جي بي سي نيوز:- قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن وزارته لا تستطيع سداد ثمن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد شهر مارس، ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.

وقال غجر: "نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدا، لأن إذا لا يوجد فيول (وقود)، لا يوجد كهرباء"، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود.

وكان غجر قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.

هذا ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990، وفقدت الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة وهو 1500 ليرة للدولار، بينما  انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية

لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية

شكوى بمحكمة باريس حول هجمات الأسد الكيمياوية

شكوى بمحكمة باريس حول هجمات الأسد الكيمياوية

أفعال لا تصدق.. تقرير أممي يصف سجون الأسد

أفعال لا تصدق.. تقرير أممي يصف سجون الأسد

تسجيل 26 وفاة و 6068 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 26 وفاة و 6068 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية