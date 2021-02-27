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الإمارات واليمن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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الإمارات واليمن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإمارات واليمن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

04:53 م السبت 27 فبراير 2021

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة بالخارجية الإماراتية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - نهج الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار.

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