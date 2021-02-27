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ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 28.5 مليون حالة إصابة

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ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 28.5 مليون حالة إصابة ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 28.5 مليون حالة إصابة

مصراوي Masrawy

04:50 م السبت 27 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):

ارتفعت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك بنسبة 3ر0% مقارنة بأعدادها في نفس التوقيت أمس الجمعة لتصل إلى 28.5 مليون حالة إصابة، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية المسجلة في الأسبوع الماضي بنسبة 2ر0%. وسُجِّلَ أكبر عدد للإصابات المؤكدة في ولاية كاليفورنيا بـ56ر3 مليون حالة بارتفاع بنسبة 1ر0% مقارنة بعددها في نفس التوقيت أمس.

وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 8ر0% في عدد الإصابات مقارنة بأمس ليصل إجمالي الإصابات إلى 14963 إصابة.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى معدل للوفيات بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة بـ399 حالة.

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