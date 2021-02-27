الرئيس الأرميني يرفض المصادقة على إقالة رئيس أركان الجيش

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت الرئاسة الأرمينية اليوم السبت إن الرئيس أرمين سركسيان رفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، والذي اتهمه رئيس الوزراء بتدبير محاولة انقلاب.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة إنه "في 25 فبراير ، تم تقديم اقتراح إلى رئيس الجمهورية بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا العقيد أونيك غاسباريان بموجب مشروع مرسوم".

وأضاف البيان، "أعاد رئيس الجمهورية ، في إطار صلاحياته الدستورية ، مشروع المرسوم مع الاعتراضات".