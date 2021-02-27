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"التعاون الخليجي" يعرب عن تأييده لبيان الخارجية حول مقتل خاشقجي

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"التعاون الخليجي" يعرب عن تأييده لبيان الخارجية السعودية حول مقتل خاشقجي "التعاون الخليجي" يعرب عن تأييده لبيان الخارجية حول مقتل خاشقجي

مصراوي Masrawy

04:27 م السبت 27 فبراير 2021

الرياض - (أ ش أ):

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم السبت، عن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الحجرف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وقال إن "التقرير لا يعدو كونه رأيا خلا من أي أدلة قاطعة"، مؤكدًا أن ما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزیز في دعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ومكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدر.

وأعرب الحجرف، في الوقت نفسه، عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

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