"ليس مرضيا".. وزير التعليم: مشكلات شبكات لـ 10% من الطلاب خلال امتحانات اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمكن 552 ألفا و936 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وأضاف شوقي، عبر أحد جروبات واتس أب: "بالتالي الدقة تقتضي أن نقول إن هناك مشكلات شبكات لـ 10% من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا".

وتابع وزير التربية والتعليم: "قد عملنا مع الاتصالات وستتلاشى غدا إن شاء الله.. إذا لا داعي للقفز على هذا الاستنتاجات".​