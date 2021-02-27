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العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

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العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين
"صالحي" اعتبرهما أكبر مشروع صناعي في البلاد

العمل جارٍ فيهما منذ سنوات.. إيران تُقِر بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

اعترف مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بأن بلاده تنشئ حاليًا مفاعليْن نوويين جديدين؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأقر "صالحي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام.

واعتبر أن "إنشاء المفاعلين أكبر مشروع صناعي في البلاد".

وبيّن "صالحي" أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأكد استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وذكر أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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