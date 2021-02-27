أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الطائف" تجهز افتتاح 9 مراكز لتلقي لقاح كورونا

Print
"صحة الطائف" تجهز افتتاح 9 مراكز لتلقي لقاح كورونا "صحة الطائف" تجهز افتتاح 9 مراكز لتلقي لقاح كورونا
بينها محافظات "تربة والخرمة ورنية والمويه"

بدأت صحة الطائف، تجهيزات تسعة مقرات مخصصة لمركز لقاح كورونا داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

يأتي ذلك تسهيلًا على المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي جرعات اللقاح بكل يسر وسهولة.

وأكدت "الصحة" أنها تعتزم افتتاح تسعة مراكز، خلال اليومين المقبلين؛ على أن تكون ثلاثة منها وسط الطائف في "مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية".

وأشارت إلى أن هناك مركزين في محافظات الجنوب؛ وتحديدًا في "مستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام"، بالإضافة إلى أربعة مراكز في محافظات الشمال: (مستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه).

وأوضحت "صحة الطائف"، أن المواعيد سوف تكون متاحة بعد ثلاثة أيام؛ اعتبارًا من 1 مارس المقبل، وأن العمل لا يزال مستمرًا بمركز اللقاح بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية