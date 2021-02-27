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الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

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الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

مصراوي Masrawy

04:19 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، والإقدام على عرقلة وصول المصلين إليه، أمس الجمعة، مستنكرا بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد الأزهر، في بيان له، اليوم السبت، على أن السياسات الاستفزازية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها التعدي على حق حرية العبادة التي كفلتها كافة الدساتير الدولية، لابد وأن تكون محل إدانة واستنكار من جميع العقلاء حول العالم، وأن يتكاتف الجميع للتصدي لها.. داعيا المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق دور العبادة الفلسطينية.

وذكّر الأزهر بموقفه التاريخي الدائم والمستمر في مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها.

كما شدد على أن هذه الانتهاكات لن تغير من حقيقة أن فلسطين عربية وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين.

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