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أبوشقة: مخطط تدمير الوفد تضمن تحويله إلى "خنجر في ظهر الدولة"

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أبوشقة: مخطط تدمير الوفد تضمن تحويله إلى "خنجر في ظهر الدولة" أبوشقة: مخطط تدمير الوفد تضمن تحويله إلى "خنجر في ظهر الدولة"

مصراوي Masrawy

04:17 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه يوجه رسالة حاسمة إلى أية فئة خططت وتآمرت للاستيلاء على هذا الحزب -وفق توصيفه-، مضيفاً أن إرادة الوفديين هي الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، اليوم السبت، قبل اجتماعه الموسع مع شيوخ "الوفد" وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

وأكد أبوشقة، على أن الوفد حزب مؤسسي ديمقراطي يحتوى الرأي والرأي الآخر، ولا يستطيع رئيس الوفد أو أية مجموعة أخرى أن تفرض رأيها على الحزب، وإنما إرادة الوفديين الوحيدة التي تفرض رأيها على الجميع.

وقال رئيس حزب الوفد، إن اكتشافه مخططات لاختطاف "الوفد" من خلال أجندات مدمرة؛ أدى إلى وجود حالة ضرورة دستورية في اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لوقف خطر داهم ومؤامرة كان مدبرًا لها أن تحدث يوم 13 فبراير.

وأضاف أبوشقة، أن المخطط كان يتضمن الاستيلاء على منصب السكرتير العام للحزب ثم السيطرة على اللجان وأخونتها والانحراف بالوفد من حزب ديمقراطي وطني إلى خنجر في ظهر الدولة- حسب قوله.​

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