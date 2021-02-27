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الوطنية للإعلام: وقف فريق عمل نشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

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الوطنية للإعلام: وقف فريق عمل نشرة التاسعة وإحالته للتحقيق الوطنية للإعلام: وقف فريق عمل نشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

مصراوي Masrawy

04:12 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام -نظرا لما بدر من فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة-، تحويل الأمر للتحقيق، حيث لم يراع فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة، متابعة: نقدر ونحترم جهودهم في العمل وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأثارت واقعة حدثت بنشرة التاسعة أمس، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى، بسبب تصرفها بوضع "روج"، على الهواء أثناء تقديم النشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الصور التي التقطت لمقدمة النشرة بالتليفزيون المصري، أميمة تمام، أثناء وضعها للمكياج على الهواء مباشرة مما أثار سخرية الجمهور، حيث علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".​

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