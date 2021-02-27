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جدة التاريخية.. إغلاق مقهى مخالف يقدم الشيشة

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للمرة الثانية.. اتخذت بحقه الإجراءات النظامية

جدة التاريخية.. إغلاق مقهى مخالف يقدم الشيشة

أغلقت بلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وقال رئيس البلدية، المهندس سامي ملا، إن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف.

وأضاف، أنه تم رصد مخالفات عدة، ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وأغلقت البلدية المنشأة واتخذت الإجراءات النظامية.

وأكد أن أمانة محافظة جدة، تواصل تكثيف جولاتها الميدانية، للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة.

وتقدم شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي "940".

جدة التاريخية.. إغلاق مقهى مخالف يقدم الشيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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