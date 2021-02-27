"عظمة على عظمة".. القصبي: مدة تنفيذ "حياة كريمة" ستسجل في التاريخ

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بـ 3 سنوات ستسجل في التاريخ حال تنفيذها في هذا الوقت، كإنجاز بكل المقاييس وشهادة للإدارة المصرية في التحدي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، حيث شهد إشادات كبيرة بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا؛ لاسيما في القرى.

وأضاف القصبي، أن مدة 3 سنوات جاءت بتوجيهات القيادة السياسية التي تملك روح التحدي، مشيرًا إلى ما حظيت به المبادرة من إشادة دولية؛ لاسيما أنها تستهدف تغيير وجه الريف المصري، قائلًا: "عظمة على عظمة".

وتابع القصبي بأن مشروع حياة كريمة يعد تغييرًا شاملًا في شكل مصر وينتج عنه تغير كامل للمعيشة لأهلنا في الريف، وتغييرًا ثقافيًّا، بجانب كونه سيسهم في اختفاء بعض الأمراض؛ لاسيما أن الدولة تعمل على تغيير وتهيئة المناخ لنجاح المشروع.

وأكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، على أن هذا المشروع الضخم سيولد فرص عمل كبيرة ويشكل انقلابًا في شكل الحياة المصرية بالكامل؛ وهو من أهم المشروعات القومية.

وأشار القصبي إلى حجم الكباري في مصر خلال الفترة الأخيرة، بقوله: "الدولة حقها تدخل في موسوعة الأرقام القياسية".

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد فتحي، بمبادرة حياة كريمة باعتبارها بوابة التنمية للقرى المصرية، مطالبًا بإيفاد اللجنة ببيان بشأن التوزيع الجغرافي.

ودعا القصبي إلى أهمية إيفاد الحكومة اللجنة ببيان حول عدد القرى التي تم إطلاق المبادرة بها، وكذا المشروعات المنفذة، ونسب التنفيذ.​