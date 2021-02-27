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النمسا والدنمارك تعتزمان التعاون مع إسرائيل في إنتاج اللقاحات

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النمسا والدنمارك تعتزمان التعاون مع إسرائيل في إنتاج اللقاحات النمسا والدنمارك تعتزمان التعاون مع إسرائيل في إنتاج اللقاحات

مصراوي Masrawy

03:58 م السبت 27 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ):

تعتزم النمسا والدنمارك بناء علاقة وثيقة مع إسرائيل، فيما يتعلق بالأبحاث وإنتاج لقاحات وعقاقير، حيث يخطط زعيما البلدين للقاء رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو لبحث هذا الأمر الأسبوع المقبل.

وقال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، اليوم السبت إنه هو ونظيره الدنماركي، ميت فريديريكسن سيزوران نتنياهو يوم الجمعة المقبل، مشيرا "أولويتنا الأولى تتمثل في الإسراع من إنتاج وشراء لقاحات في المستقبل".

وكانت إسرائيل قد جعلت من أتاحت الفرصة للكثيرين من سكانها للعودة إلى درجة عالية من الحياة الطبيعية بإصدار"جواز سفر أخضر" لمن تم تطعيمهم أو تعافيهم من مرض كوفيد-19.

ويؤيد كورتس بشكل قوي إقامة مشروع مماثل للإتحاد الأوروبي أيضا.

وتسجل النمسا، التي أعادت فتح جميع المتاجر والكثير من الخدمات قبل ثلاثة أسابيع، أكثر من ألفى حالة إصابة جديدة بكورونا يوميا، وستقرر ما إذا كانت ستتخذ المزيد من الخطوات بعد غد الإثنين.

والدنمارك على الجانب الآخر، لديها واحد من أقل معدلات الإصابة في الإتحاد الأوروبي، غير أن الدنماركيين قلقون بشأن السلالة البريطانية الأكثر عدوى للفيروس، التي تنتشر حاليا في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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