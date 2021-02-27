ظريف: بعض الهجمات في العراق تستهدف العلاقات بين بغداد وطهران ومشكوك بها

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال استقبال نظيره العراقي، فؤاد حسين، عن استنكاره للهجوم الأميركي الذي استهدف مناطق حدودية بين سوريا والعراق فجر الجمعة، لافتًا إلى أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها العراق تهدف إلى "عرقلة العلاقات بين بغداد وطهران".

وقال ظريف، حسبما نقل عنه بيان للخارجية الإيرانية، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك، اليوم السبت "استنكر الهجوم الأميركي الخطير لمهاجمة القوات العراقية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا"، واصفا تلك الهجمات بأنها "انتهاك لسيادة البلاد وغير قانونية".

وذكرت الخارجية أن "ظريف شكك في نوايا الهجمات الأخيرة بالعراق، مؤكدا أنها تستهدف عرقلة العلاقات الإيرانية العراقية وزعزعة أمن واستقرار هذا البلد". وحث "الحكومة العراقية على أن تكشف المتورطين في تلك الحوادث".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي إن "بغداد تؤكد أنها لن تسمح باستغلال الأحداث التي تقع في العراق لتعطيل العلاقات الممتازة بين البلدين".