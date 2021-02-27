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وزير خارجية الكويت يصل إلى في زيارة قصيرة

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وزير خارجية الكويت يصل إلى مصر في زيارة قصيرة وزير خارجية الكويت يصل إلى في زيارة قصيرة

مصراوي Masrawy

03:35 م السبت 27 فبراير 2021

القاهرة- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى القاهرة، قادما من الكويت فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات .

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح وزير الخارجية الكويتي.

يذكر أن الكويت استضافت الأسبوع الماضي أول مباحثات مصرية قطرية لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالسعودية الصادر في 5 يناير الماضي .

ورحب الجانبان ـ طبقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية ـ بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين.

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