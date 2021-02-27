إطلاق نار واعتقالات.. انقلابيو ميانمار يشنون حملة قمع واسعة النطاق

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تطور المواجهات بين الشرطة والمحتجين

شنت سلطات الانقلاب في ميانمار اليوم (السبت)، أكبر حملة قمع واسعة النطاق لها منذ ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في بلدات ومدن في أنحاء ميانمار؛ مما أسفر عن إصابة امرأة بالرصاص واعتقال العشرات.

وذكرت ثلاث وسائل إعلام محلية، أن المرأة التي أطلقت عليها النار في بلدة منوية بوسط البلاد، توفيت لكن مسؤولاً في خدمة الإسعاف أشار إلى وجودها في المستشفى، ولم تتضح ملابسات إطلاق النار بعد، وفقاً لـ"رويترز".

ومن ناحيتهم، أوضح شهود أن الشرطة اتخذت مواقع في مواقع الاحتجاج المعتادة في مدينة يانغون الرئيسية، واحتجزت الناس أثناء تجمعهم.

ومن جانبها، بينت مؤسسات إعلامية أن العديد من الصحفيين اعتقلوا.

وانتشرت الشرطة في المدن والبلدات في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في أقصى جهد لها حتى الآن للقضاء على الاحتجاجات.

تطورت المواجهات مع خروج المزيد من الناس على الرغم من عملية قمع الشرطة.