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الأمم المتحدة تدرج بنجلاديش في قائمة الدول النامية

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الأمم المتحدة تدرج بنجلاديش في قائمة الدول النامية الأمم المتحدة تدرج بنجلاديش في قائمة الدول النامية

مصراوي Masrawy

03:05 م السبت 27 فبراير 2021

دكا- (د ب ا):

قالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، إن بلادها تلقت توصية نهائية من الأمم المتحدة بإدراجها في قائمة الدول النامية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج، السبت.

وسوف تفقد الدولة الواقعة في جنوب آسيا بعض امتيازات الأفضليات التجارية للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وكندا، بعد انتقالها من وضع الدولة الاقل نموا، في حين أن تكلفة الاقتراض من المانحين الدوليين سوف تنخفض بسبب تحسن النظرة بشأن مخاطره.

وتشجع بنجلاديش ، التي تمثل مبيعاتها من الملابس الجاهزة 80٪ من الشحنات، الصادرات من الإلكترونيات إلى الأقمشة كجزء من حملة للتخلي عن وضعها كدولة أقل نموا.

وبنجلاديش مؤهلة حاليا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يمنح وصولاً معفيا من الرسوم الجمركية والحصص لجميع الصادرات ، باستثناء الأسلحة والذخيرة، بسبب وضعها كأقل الدول نمواً.

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