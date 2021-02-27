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اليمن يؤيد ما ورد في بيان الخارجية بشأن تقرير المخابرات الأمريكية

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اليمن يؤيد ما ورد في بيان الخارجية السعودية بشأن تقرير المخابرات الأمريكية اليمن يؤيد ما ورد في بيان الخارجية بشأن تقرير المخابرات الأمريكية
أكدت أن دور المملكة ريادي في حماية استقرار المنطقة والعالم

اليمن يؤيد ما ورد في بيان الخارجية السعودية بشأن تقرير المخابرات الأمريكية

أعربت الجمهورية اليمنية عن تضامنها المطلق مع المملكة قيادة وشعباً، وتأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية

بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان، على دور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي، معربة عن رفضها القاطع

لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة ورموزها واستقلالية قضائها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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