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"لنجعلها صفر".. مبادرة تنطلق بمكة لمواجهة "كورونا"

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"لنجعلها صفر".. مبادرة تنطلق بمكة لمواجهة "كورونا" "لنجعلها صفر".. مبادرة تنطلق بمكة لمواجهة "كورونا"
نفذها مركز حي الشرائع في مواقف حجز السيارات

انطلقت يوم أمس، ثلاث مبادرات لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، نفذها مركز حي الشرائع في مواقف حجز السيارات بالشرائع، وهي مبادرة "لنجعلها صفر إصابات من " و"صديق البيئة" و"جدد نشاطك".

وقد قدم الإرشاد والإيضاح للجمهور كل من مدير مركز حي الشرائع صالح الزهراني، وعضو مجلس الإدارة بالمركز حجب العصيمي اللذين تواجدا منذ انطلاقة المبادرات، وبتعاون 20 متطوعًا ومتطوعة من فريق نادي النشامى التطوعي التابع لمركز الحي، حيث قدموا مع وجبة خفيفة لمرتادي ممشى مواقف الحجز ، ومزاولي المشي من مختلف شرائح المجتمع.

وتم إعداد المبادرات إعداداً جيدًا بتوفير كل متطلبات الجذب لهواة المشي والرياضة في الهواء الطلق للإسهام في جعل الإصابات صفرًا، من "كورونا"، والتوعية بالمحافظة على البيئة إلى جانب نشر الوعي بأهمية الرياضة والحركة وفوائده المتعددة على صحة الإنسان.

وقد أسهمت بلدية الشرائع الفرعية في توفير هذا المكان المناسب للمبادرة وتضمن فعاليات تقديم الإرشاد بالالتزام بالتباعد في الأماكن العامة وداخل المباني، وضرورة استخدام واقي الوجه "الكمام" وغسل اليدين باستمرار، وبيان إيضاح أهمية ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية والمحافظة على البيئة، مستخدمين عرض المقاطع المصورة، والعبارات الإرشادية المحددة.

وأسهم المتطوعون في توزيع نحو 500 عبوة مياه صحية، ونحو 300 "كمام" إضافة إلى بعض الهدايا الخاصة بالأطفال.
وتحظى المبادرات بمتابعة من رئيس المركز وأعضاء مجلس الإدارة، ويتابع المتطوعين ميدانيًا في الموقع مساعد الإداري للمركز محمد صالح العبيدي، ورئيس القسم الرياضي تركي اللحياني.

ووجدت المبادرات الإعجاب من قبل عدد كبير من مرتادي مواقف حجز السيارات بشرائع مكة وتفاعل مع المبادرات عدد من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تواجدوا على مدار اليومين الماضية.

جدير بالذكر أن المبادرات بدأت يوم أمس الأول الخميس، وتستمر لمدة شهر في هذا الموقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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