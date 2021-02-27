محافظ القاهرة: عمال النظافة يؤدون عملهم تحت أي ظرف ونقدم كل الدعم المادي لهم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه يقدر جميع العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، مؤكدًا على أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسؤولين في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، اليوم السبت، بعد تشكيله الجديدة بديوان عام الهيئة بالعباسية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عمال هيئة النظافة يؤدون عملهم تحت أي ظرف؛ وهو ما بدا واضحًا في التعامل مع موجات الأمطار التي تعرضت إليها العاصمة خلال الفترة الماضية، وكذلك خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا على تقديم كل الدعم المادي.

وحيّا عبدالعال شهداء هيئة النظافة الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية واجبهم بكل تفانٍ، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل مع ذويهم وتلبية احتياجاتهم؛ عرفانًا لما قدموه.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءًا رئيسيًّا فيه.

وطالب عبدالعال، بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال.

وطالب محافظ القاهرة بزيادة الاهتمام بالجمع السكني وإحكام الرقابة على متعهدي الجمع، وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة، مع توقيع الغرامات الفورية وإلغاء التعاقدات في حالة التقصير؛ حرصًا على مصلحة المواطنين.

وشدد عبدالعال، على ضرورة الاعتماد بالكامل على ورش الهيئة في عمليات الإصلاح ورفع كفاءة معدات الهيئة مع فتح الورش لأي تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة ودراسة الاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة في تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذي شارك فيه اللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة، وأعضاء المجلس من رؤساء الأحياء ومدير مديرية الصحة، الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية واحتياجات الهيئة لرفع كفاءة العمل بها .

وقد أنشأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1983، وقد تضمن القرار اختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة والموارد المالية للهيئة، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة، ومستشار مجلس الدولة والسكرتير العام لمحافظة القاهرة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير مديرية الشؤون الصحية، واستشاري بيئي، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للإنارة، ورئيس الإدارة المركزية للنظافة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمستشار القانوني للهيئة، والمستشار القانوني للمحافظ، ورؤساء أحياء المرج والمطرية وحلوان والبساتين .

وفي نهاية الاجتماع، قام مجلس إدارة الهيئة بمنح المحافظ درع الهيئة.