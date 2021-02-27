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"الصحفيين" تعلن الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي

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مصراوي Masrawy

03:16 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم السبت، أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم 6 مرشحين، وعضوية المجلس وعددهم 55 مرشحا.

وصرح خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بأن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة الموافق 5 مارس المقبل وفق قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وهو (50% + 1)، تؤجل ليوم الجمعة الموافق 19 مارس (25% + 1).

كما صرح خالد ميرى، بأنه تم مخاطبة مجلس الدولة لانتداب لجنة قضائية للإشراف على عملية الانتخابات.

وينشر مصراوي أسماء المرشحين النهائية على النحو التالي:​

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