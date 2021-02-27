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الزراعة: نقدم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

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الزراعة: نقدم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الزراعة: نقدم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

مصراوي Masrawy

03:02 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم كل الدعم للتنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وبحث كل المطالب الزراعية لأهالي سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة، مزرعة الاستزراع السمكي وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع.

وأشاد الوزير والمحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالصوب الزراعية حتى تحقق هذا الإنجاز الذي يسهم في توفير الغذاء للمواطنين في مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الزراعة، على أنه يتم بحث كل المطالب الزراعية لأهالي سيناء سواء تلك المتعلقة بملف تقنين الأراضي وإنشاء المستشفى البيطري ووحدة "الكموسبت" وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشي ومراكب الصيد، وكذلك رفع كفاءة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية، وتقديم الدعم الفني لكل الأنشطة الزراعية.

وقال القصير، إن محافظة جنوب سيناء، والتي تشتهر بالسياحة، لديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سوف يتم استغلالها من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية، تسهم في توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار لأهالي سيناء.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة لمدة ثلاثة أيام ومعه كل قيادات الوزارة، والتي تم خلالها تفقد المشروعات الزراعية في مدينتي الطور ونويبع وعقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وأيضا أعضاء البرلمان.

وقال فودة إنه تمت مناقشة كل مشاكل وطلبات المواطنين والاحتياجات الزراعية لمحافظة.. مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين الوزارة والمحافظة.

من ناحيته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مشروع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية بالمركز، يتضمن زراعة الخضراوات وحقق نتائج متميزة، الأمر الذي يشجع على التوسع فيه.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء مزرعة سمكية من خلال الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية وتتكون من 10 أحواض دائرية "PVC" سعة الحوض 30م3 من المياه وإجمالي الإنتاج المتوقع منها 5 أطنان سنويا.

وفي نهاية الجولة، تفقد كل من وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء إحدى مزارع الدواجن الخاصة والتي تشرف عليها الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بنويبع.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حاليا بزيارة محافظة جنوب منذ الخميس الماضي، تفقد خلالها عددا من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء.​

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