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"تعليم عسير" تستهدف 216 ألف طالب وطالبة ببرنامج التوعية بأضرار المخدرات

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"تعليم عسير" تستهدف 216 ألف طالب وطالبة ببرنامج التوعية بأضرار المخدرات "تعليم عسير" تستهدف 216 ألف طالب وطالبة ببرنامج التوعية بأضرار المخدرات
83 مادة علمية و368 موشن جرافيك و1243 تغريدة و341 ورشة تدريبية و46 معرضًا

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات، البرنامج الإرشادي للتوعية بأضرار المخدرات، مستهدفًا 216372 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التوعية الوقائية بأضرار المخدرات لحماية الطلاب والطالبات، وتعزيز جانب الرقابة الذاتية والرفع من مستوى الوعي لديهم، والعمل على دعم المدارس والأسر لرفع مستوى الوعي والتحصين وتعزيز الشراكة بينهما، والإفادة من خدمات وبرامج الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولفت الجوني إلى أنه شارك في تنفيذ البرنامج 4312 من قادة وقائدات المدارس والمرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات والمعلمين والمعلمات، فيما تنوعت الفعاليات المصاحبة للبرنامج من خلال 387 وسيلة تواصل و83 مادة علمية، و8660 رسالة ونشرة توعوية عبر وسائل التواصل المختلفة، و368 موشن جرافيك، و561 جرافيك وإنفوجرافيك، و1243 تغريدة عبر حسابات المدارس، فيما تم تنفيذ 341 ورشة تدريبية عن بعد، و46 معرضًا افتراضيًا، وسط تفاعل من مدارس المنطقة عبر منصة مدرستي وحساباتها في مختلف وسائل التواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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