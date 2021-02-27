أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحجرف" يؤكد الدور الكبير للمملكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

Print
"الحجرف" يؤكد الدور الكبير للمملكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه "الحجرف" يؤكد الدور الكبير للمملكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه
"أمين التعاون الخليجي": نؤيد بيان الخارجية بشأن جريمة "مقتل خاشقجي"

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به، حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأكد الأمين العام عن تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وأشار الأمين العام إلى أن التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة؛ مؤكدًا أن ما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب؛ هو دور تاريخي وثابت ومقدر؛ مُعربًا في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية